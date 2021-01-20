Матвиенко выступила против «ковидных паспортов»

По его словам, люди будут воспринимать такой паспорт как документ, который даст им дополнительные права и возможности. По ее мнению, вводить такой документ «нецелесообразно». Матвиенко также призвала россиян делать прививки от коронавируса, так как это «практически единственный способ сдержать пандемию».