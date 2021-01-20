Матвиенко выступила против «ковидных паспортов»
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России не нужны «ковидные паспорта».
«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие "ковидные паспорта" не нужны», — сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, люди будут воспринимать такой паспорт как документ, который даст им дополнительные права и возможности. По ее мнению, вводить такой документ «нецелесообразно». Матвиенко также призвала россиян делать прививки от коронавируса, так как это «практически единственный способ сдержать пандемию».
Ранее власти Башкирии решили ввести в регионе «антиковидные паспорта» для тех, кто переболел коронавирусом или сделал прививку от него.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эксперты обсуждают введение паспортов для привитых от коронавируса.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. В середине декабря в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения.