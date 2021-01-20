Песков: тема «ковидных паспортов» обсуждается на экспертном уровне
Тема введения паспортов для привитых от коронавируса обсуждается на экспертном уровне, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Тема продолжается, это осуществляется в рамках экспертной дискуссии, но пока нет единой точки зрения», — сказал Песков журналистам. Дедлайна по решению этого вопроса нет, добавил он.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что правительство прорабатывает вопрос выдачи привитым от коронавируса россиянам сертификатов, которые позволят им выезжать за рубеж.
17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Он добавил, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Позже он поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным. 19 января Песков заявил, что власти прорабатывают тему возможного введения «ковидных паспортов».
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора». 20 января Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.