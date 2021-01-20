Вакцинированным россиянам могут позволить выезжать за рубеж
Правительство прорабатывает вопрос выдачи привитым от коронавируса россиянам сертификатов, которые позволят им выезжать за рубеж, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.
«Правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж», — сказала Москалькова. Она отметила, что введение «ковидных паспортов» является своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, однако возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут пройти вакцинацию по состоянию здоровья.
17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Он добавил, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Позже он поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным от коронавируса гражданам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти прорабатывают тему возможного введения «ковидных паспортов».
18 января по поручению Путина в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса зарегистрированным 11 августа препаратом «Спутник V». До этого, в начале декабря, стартовала масштабная вакцинация, в рамках которой сделать прививку могли находящиеся в группе риска категории граждан — врачи, учителя, соцработники и некоторые другие.