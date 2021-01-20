Вакцинированным россиянам могут позволить выезжать за рубеж

«Правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж», — сказала Москалькова. Она отметила, что введение «ковидных паспортов» является своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, однако возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут пройти вакцинацию по состоянию здоровья.