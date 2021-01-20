Оба компонента вакцины «Спутник V» получили 32 000 участников испытаний
Около 32 тыс. участников пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» получили оба компонента препарата, сообщил замдиректора научного центра Гамалеи Денис Логунов. Всего в рамках испытаний планировалось привить около 40 тыс. добровольцев.
«Сегодня более 33 тыс. человек получили первую дозу компонента — это компонент на основе аденовируса 26-го серотипа. И уже почти 32 тыс. получили оба компонента. То есть, практически набор в клиническое исследование закончен», — сказал Логунов (цитата по ТАСС).
Он рассказал, что в гражданский оборот поступило более 1,6 млн доз вакцины. В ближайшее время планируется выпустить еще не менее 2,6 млн доз препарата.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. В середине декабря в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения.