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Оба компонента вакцины «Спутник V» получили 32 000 участников испытаний

Ведомости

Около 32 тыс. участников пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» получили оба компонента препарата, сообщил замдиректора научного центра Гамалеи Денис Логунов. Всего в рамках испытаний планировалось привить около 40 тыс. добровольцев.

«Сегодня более 33 тыс. человек получили первую дозу компонента — это компонент на основе аденовируса 26-го серотипа. И уже почти 32 тыс. получили оба компонента. То есть, практически набор в клиническое исследование закончен», — сказал Логунов (цитата по ТАСС). 

Он рассказал, что в гражданский оборот поступило более 1,6 млн доз вакцины. В ближайшее время планируется выпустить еще не менее 2,6 млн доз препарата. 

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. В середине декабря в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных