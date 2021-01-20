Оба компонента вакцины «Спутник V» получили 32 000 участников испытаний

«Сегодня более 33 тыс. человек получили первую дозу компонента — это компонент на основе аденовируса 26-го серотипа. И уже почти 32 тыс. получили оба компонента. То есть, практически набор в клиническое исследование закончен», — сказал Логунов (цитата по ТАСС).