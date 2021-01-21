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Минздрав снизил требования к хранению вакцины «Спутник V»

Ведомости

Минздрав разрешил хранить вакцину от коронавируса «Спутник V» при температуре от +2 до +8 градусов, в то время как раньше норматив составлял -18, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой», — сказал Мурашко. Он отметил, что такой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что из-за спешки при регистрации вакцину «Спутник V» не успели проверить на возможность хранения при стандартных для таких препаратов температурах, и поэтому под нее пришлось с нуля создавать инфраструктуру содержания по всей стране. В то же время вторая зарегистрированная российская вакцина — «ЭпиВакКорона», как заявляла в начале декабря 2020 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова, может храниться при температуре от +2 до +8 градусов, что делает ее транспортировку несложной.

Первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире, стал «Спутник V», разработанный российским центром им. Гамалеи. Препарат получил разрешение на использование в августе 2020 г. По словам создателей, препарат доказал свою эффективность на 95%. В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную добровольную вакцинацию населения этой вакциной.

«ЭпиВакКорона» зарегистрирована в октябре того же года. Сейчас препарат находится на стадии пострегистрационных клинических испытаний.

Ранее по теме: В центре Гамалеи оценили длительность иммунитета после прививки от коронвируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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