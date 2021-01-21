Минздрав снизил требования к хранению вакцины «Спутник V»

Ранее «Фонтанка» сообщала, что из-за спешки при регистрации вакцину «Спутник V» не успели проверить на возможность хранения при стандартных для таких препаратов температурах, и поэтому под нее пришлось с нуля создавать инфраструктуру содержания по всей стране. В то же время вторая зарегистрированная российская вакцина — «ЭпиВакКорона», как заявляла в начале декабря 2020 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова, может храниться при температуре от +2 до +8 градусов, что делает ее транспортировку несложной.