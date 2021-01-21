Минздрав снизил требования к хранению вакцины «Спутник V»
Минздрав разрешил хранить вакцину от коронавируса «Спутник V» при температуре от +2 до +8 градусов, в то время как раньше норматив составлял -18, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой», — сказал Мурашко. Он отметил, что такой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что из-за спешки при регистрации вакцину «Спутник V» не успели проверить на возможность хранения при стандартных для таких препаратов температурах, и поэтому под нее пришлось с нуля создавать инфраструктуру содержания по всей стране. В то же время вторая зарегистрированная российская вакцина — «ЭпиВакКорона», как заявляла в начале декабря 2020 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова, может храниться при температуре от +2 до +8 градусов, что делает ее транспортировку несложной.
Первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире, стал «Спутник V», разработанный российским центром им. Гамалеи. Препарат получил разрешение на использование в августе 2020 г. По словам создателей, препарат доказал свою эффективность на 95%. В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать в стране масштабную добровольную вакцинацию населения этой вакциной.
«ЭпиВакКорона» зарегистрирована в октябре того же года. Сейчас препарат находится на стадии пострегистрационных клинических испытаний.