В центре Гамалеи оценили длительность иммунитета после прививки от коронвируса
Иммунитет у сотрудников Центра им. Гамалеи, привитых вакциной от коронавируса «Спутник V», сохраняется уже девять месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора центра Дениса Логунова.
«Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в Центре Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение девяти месяцев», — сказал Логунов на пресс-конференции, отметив, что в клиническом исследовании пока нет официальных данных о длительности сохранения иммунитета после вакцинации.
Уровень антител у привитых от коронавируса граждан «несколько выше», чем у переболевших COVID-19, добавил он.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».