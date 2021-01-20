В центре Гамалеи оценили длительность иммунитета после прививки от коронвируса

«Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в Центре Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение девяти месяцев», — сказал Логунов на пресс-конференции, отметив, что в клиническом исследовании пока нет официальных данных о длительности сохранения иммунитета после вакцинации.