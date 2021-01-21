«Интерфакс» узнал о задержании готовивших стрельбу в подмосковной школе подростков

«Задержаны двое приверженцев идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, так называемого "скулшутинга". Это 16-летние жители города Люберцы — ученик 10-го класса и студент колледжа», — сообщил собеседник агентства. По его словам, задержанные признались в подготовке нападения на школы в Московской области «с целью убийств учеников и педагогов».