«Интерфакс» узнал о задержании готовивших стрельбу в подмосковной школе подростков
Двух подростков задержали по подозрению в попытке устроить стрельбу в одной из школ подмосковных Люберец, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Задержаны двое приверженцев идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, так называемого "скулшутинга". Это 16-летние жители города Люберцы — ученик 10-го класса и студент колледжа», — сообщил собеседник агентства. По его словам, задержанные признались в подготовке нападения на школы в Московской области «с целью убийств учеников и педагогов».
У подростков обнаруженно кустарно изготовленное огнестрельное оружие: два пистолета и девять совмещённых с пулями петард. Правоохранительные органы намереваются возбудить в отношении подростков уголовное дело по фактам подготовки убийства и незаконного хранения оружия.
По данным Telegram-канала «112», подростков задержала ФСБ. По данным канала, им по 16 лет, их зовут Александр Фурдак и Андрей Редькин. Официального подтверждения со стороны силовых ведомств пока не поступило.
В начале декабря 2020 г. ФСБ задержала подростка 2002 г. рождения, готовившего вооруженное нападение на школу в Туле. Местное управление МВД возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия). Какое оружие планировал использовать подросток, не уточнялось.