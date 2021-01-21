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«Интерфакс» узнал о задержании готовивших стрельбу в подмосковной школе подростков

Ведомости

Двух подростков задержали по подозрению в попытке устроить стрельбу в одной из школ подмосковных Люберец, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Задержаны двое приверженцев идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, так называемого "скулшутинга". Это 16-летние жители города Люберцы — ученик 10-го класса и студент колледжа», — сообщил собеседник агентства. По его словам, задержанные признались в подготовке нападения на школы в Московской области «с целью убийств учеников и педагогов».

У подростков обнаруженно кустарно изготовленное огнестрельное оружие: два пистолета и девять совмещённых с пулями петард. Правоохранительные органы намереваются возбудить в отношении подростков уголовное дело по фактам подготовки убийства и незаконного хранения оружия.

По данным Telegram-канала «112», подростков задержала ФСБ. По данным канала, им по 16 лет, их зовут Александр Фурдак и Андрей Редькин. Официального подтверждения со стороны силовых ведомств пока не поступило.

В начале декабря 2020 г. ФСБ задержала подростка 2002 г. рождения, готовившего вооруженное нападение на школу в Туле. Местное управление МВД возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия). Какое оружие планировал использовать подросток, не уточнялось.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании в Туле готовившего нападение на школу подростка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных