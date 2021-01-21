Минкультуры возобновляет работу федеральных музеев в Москве с 22 января

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин увеличил с 25% до 50% максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах города. Собянин сообщил, что с 22 января музеи, библиотеки и другие учреждения культуры города возобновят свою работу. Также власти Москвы разрешили проводить зрелищные, культурно-досуговые, развлекательные и другие мероприятия при заполненности не более 50% от общей вместимости помещений.