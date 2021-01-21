Минкультуры возобновляет работу федеральных музеев в Москве с 22 января
Федеральные музеи и библиотеки в Москве возобновят работу 22 января, сообщила пресс-служба Минкультуры. Также театрам, кинотеатрам и концертным залам разрешат увеличить заполняемость залов с 25% до 50%, рассказали в министерстве.
Музеи и музеи-заповедники начнут принимать посетителей в своих зданиях и на территории при условии заполняемости не более 50%. Федеральные библиотеки смогут принимать посетителей при том же условии. Кроме того, с 22 января откроются детские школы искусств и творческие колледжи.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин увеличил с 25% до 50% максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах города. Собянин сообщил, что с 22 января музеи, библиотеки и другие учреждения культуры города возобновят свою работу. Также власти Москвы разрешили проводить зрелищные, культурно-досуговые, развлекательные и другие мероприятия при заполненности не более 50% от общей вместимости помещений.