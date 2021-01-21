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Минкультуры возобновляет работу федеральных музеев в Москве с 22 января

Ведомости

Федеральные музеи и библиотеки в Москве возобновят работу 22 января, сообщила пресс-служба Минкультуры. Также театрам, кинотеатрам и концертным залам разрешат увеличить заполняемость залов с 25% до 50%, рассказали в министерстве. 

Музеи и музеи-заповедники начнут принимать посетителей в своих зданиях и на территории при условии заполняемости не более 50%. Федеральные библиотеки смогут принимать посетителей при том же условии. Кроме того, с 22 января откроются детские школы искусств и творческие колледжи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин увеличил с 25% до 50% максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах города. Собянин сообщил, что с 22 января музеи, библиотеки и другие учреждения культуры города возобновят свою работу. Также власти Москвы разрешили проводить зрелищные, культурно-досуговые, развлекательные и другие мероприятия при заполненности не более 50% от общей вместимости помещений. 

Ранее по теме: Собянин отменил удаленку студентам колледжей и открыл музеи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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