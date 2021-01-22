Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом
Чистота воздуха влияет на восприимчивость легких к инфекциям, чем грязнее воздух, тем легкие более восприимчивы к любой инфекции, в том числе к коронавирусу, сообщило радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока. По его словам, для снижения риска заражения нужно стараться дышать чистым воздухом.
«Чем больше кислорода в воздухе, тем легче человек будет переносить респираторное заболевание, в том числе коронавирусную инфекцию», — добавил Болибок.
Врач пояснил, что важно очищать от пыли спальню, чтобы во время сна дышать чистым воздухом. В остальных помещениях человек находится в бодрствующем состоянии и может контролировать состав и качество воздуха, проветрить комнату или выйти из нее.
По данным оперштаба на 21 января, в России зарегистрировано более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3 млн человек выздоровели, около 68 тыс. — скончались от вируса. Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом.