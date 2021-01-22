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Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

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Чистота воздуха влияет на восприимчивость легких к инфекциям, чем грязнее воздух, тем легкие более восприимчивы к любой инфекции, в том числе к коронавирусу, сообщило радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока. По его словам, для снижения риска заражения нужно стараться дышать чистым воздухом. 

«Чем больше кислорода в воздухе, тем легче человек будет переносить респираторное заболевание, в том числе коронавирусную инфекцию», — добавил Болибок. 

Врач пояснил, что важно очищать от пыли спальню, чтобы во время сна дышать чистым воздухом. В остальных помещениях человек находится в бодрствующем состоянии и может контролировать состав и качество воздуха, проветрить комнату или выйти из нее. 

По данным оперштаба на 21 января, в России зарегистрировано более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3 млн человек выздоровели, около 68 тыс. — скончались от вируса. Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных