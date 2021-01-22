Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Чистота воздуха влияет на восприимчивость легких к инфекциям, чем грязнее воздух, тем легкие более восприимчивы к любой инфекции, в том числе к коронавирусу, сообщило радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока. По его словам, для снижения риска заражения нужно стараться дышать чистым воздухом.