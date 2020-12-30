Ученые выявили еще одно негативное последствие коронавируса

Ученые зафиксировали у зараженных коронавирусом истощение иммунных клеток, которые не могли противостоять вторичным инфекциям. Исследователи также выяснили, что у людей, которые переболели COVID-19 в легкой форме, нарушения иммунной регуляции сохранялись дольше, чем у тех, кого госпитализировали с тяжелой формой заболевания. Причем ситуация усугублялась в зависимости от возраста.