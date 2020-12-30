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Ученые выявили еще одно негативное последствие коронавируса

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У людей, перенесших коронавирус, наблюдается продолжительное ослабление клеточного иммунитета, что может повлиять на способность организма противостоять вирусам в дальнейшем, в том числе и SARS-CoV-2, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в Journal of Clinical Investigation.

В испытаниях приняли участие 46 человек, которые лечились от COVID-19 в больницах, и 39 амбулаторных пациентов. Результаты изучения их иммунных клеток и маркеров сравнили с анализами здоровых людей.

Ученые зафиксировали у зараженных коронавирусом истощение иммунных клеток, которые не могли противостоять вторичным инфекциям. Исследователи также выяснили, что у людей, которые переболели COVID-19 в легкой форме, нарушения иммунной регуляции сохранялись дольше, чем у тех, кого госпитализировали с тяжелой формой заболевания. Причем ситуация усугублялась в зависимости от возраста.

В начале декабря иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наиболее частым последствием коронавируса является повышение артериального давления. Кроме того, в октябре Минздрав предупредил о риске бесплодия у мужчин, перенесших COVID-19. Ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины, в свою очередь, сообщили о выпадении волос у людей после коронавируса.

Ранее по теме: Эпидемиолог предупредил о необратимых последствиях COVID-19 у пожилых людей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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