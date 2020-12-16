Эпидемиолог предупредил о необратимых последствиях COVID-19 у пожилых людей

Кроме того, Лисицын прокомментировал предположение ряда ученых, что коронавирус даже после выздоровления не полностью покидает организм. По его словам, признанных научным сообществом исследований, доказывающих этот факт, на данный момент не существует. В то же время есть люди, иммунитет которых при столкновении с вирусом начинает вырабатывать антитела. Эта категория граждан имеет высокие шансы не заболеть COVID-19 даже после контакта с зараженными, отметил эпидемиолог.