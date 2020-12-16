Эпидемиолог предупредил о необратимых последствиях COVID-19 у пожилых людей
Тяжелая форма COVID-19 приводит к необратимому поражению легочной ткани, особенно у людей старше 60 лет, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала «Россия 24».
«Тяжелые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению легких, легочной ткани. У пожилых людей регенерация легочной ткани, конечно, в очень слабой степени, и тут уже приходится признать, что это необратимо — фиброз легочной ткани после COVID-19», — сказал эксперт.
Он также отметил, что аналогичные последствия могут встречаться у пожилых людей как следствие тяжелой пневмонии и прочих заболеваний легких.
Кроме того, Лисицын прокомментировал предположение ряда ученых, что коронавирус даже после выздоровления не полностью покидает организм. По его словам, признанных научным сообществом исследований, доказывающих этот факт, на данный момент не существует. В то же время есть люди, иммунитет которых при столкновении с вирусом начинает вырабатывать антитела. Эта категория граждан имеет высокие шансы не заболеть COVID-19 даже после контакта с зараженными, отметил эпидемиолог.
По данным оперштаба на 16 декабря, в России за время пандемии коронавирусом заразились 2 734 454 человек. Из них 2 176 100 выздоровели, 48 564 скончались. Продолжают лечение 509 790 пациентов.