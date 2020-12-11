Гинцбург рассказал о результатах вакцинации пожилых добровольцев

«Там все очень хорошо по эпидемиологической эффективности в плане "заболел-не заболел", там все отлично просто. После первой инъекции у кого-то там что-то в легкой форме было, а после второй, то есть, как по инструкции положено, насколько мне сказали, ни у кого не было», — сказал он.