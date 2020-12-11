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Гинцбург рассказал о результатах вакцинации пожилых добровольцев

Ведомости

По итогам второго этапа вакцинирования препаратом «Спутник V» среди пожилых добровольцев коронавирус не выявили ни у кого, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Там все очень хорошо по эпидемиологической эффективности в плане "заболел-не заболел", там все отлично просто. После первой инъекции у кого-то там что-то в легкой форме было, а после второй, то есть, как по инструкции положено, насколько мне сказали, ни у кого не было», — сказал он.

По словам Гинцбурга, вчера завершился срок наблюдения за пожилыми добровольцами, который составил 21 день. Изучение результатов займет еще 10-12 дней.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в научном центре имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных