Гинцбург рассказал о результатах вакцинации пожилых добровольцев
По итогам второго этапа вакцинирования препаратом «Спутник V» среди пожилых добровольцев коронавирус не выявили ни у кого, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Там все очень хорошо по эпидемиологической эффективности в плане "заболел-не заболел", там все отлично просто. После первой инъекции у кого-то там что-то в легкой форме было, а после второй, то есть, как по инструкции положено, насколько мне сказали, ни у кого не было», — сказал он.
По словам Гинцбурга, вчера завершился срок наблюдения за пожилыми добровольцами, который составил 21 день. Изучение результатов займет еще 10-12 дней.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в научном центре имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса.