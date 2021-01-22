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В Кузбассе при обрушении шахты погибли три горняка

Ведомости

В городе Ленинск-Кузнецкий обрушилась шахта имени С.Д. Тихова, под завалами нашли тела троих горняков, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Кемеровской области.

Обрушение произошло примерно в 2.40 по местному времени. В СК поступило сообщение о том, что в горной выработке угольного предприятия в Ленинск-Кузнецком районе произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением. В этот момент в штреке находилось 44 человека, 41 рабочего вывели на поверхность. Три человека были заблокированы в забое. «Горноспасатели подняли на поверхность тела двоих шахтеров, местонахождение третьего горняка также установлено, ведутся мероприятия по поднятию его тела на поверхность», — говорится в сообщении ведомства.

«Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС пишет, что причиной обрушения шахты стал выброс метана. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Шахта им. Тихова — одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта промышленно-металлургического холдинга ПМХ: предприятие введено в эксплуатацию в июне 2017 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных