В Кузбассе при обрушении шахты погибли три горняка
В городе Ленинск-Кузнецкий обрушилась шахта имени С.Д. Тихова, под завалами нашли тела троих горняков, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Кемеровской области.
Обрушение произошло примерно в 2.40 по местному времени. В СК поступило сообщение о том, что в горной выработке угольного предприятия в Ленинск-Кузнецком районе произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением. В этот момент в штреке находилось 44 человека, 41 рабочего вывели на поверхность. Три человека были заблокированы в забое. «Горноспасатели подняли на поверхность тела двоих шахтеров, местонахождение третьего горняка также установлено, ведутся мероприятия по поднятию его тела на поверхность», — говорится в сообщении ведомства.
«Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС пишет, что причиной обрушения шахты стал выброс метана. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).
Шахта им. Тихова — одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта промышленно-металлургического холдинга ПМХ: предприятие введено в эксплуатацию в июне 2017 г.