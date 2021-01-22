В Кузбассе при обрушении шахты погибли три горняка

Обрушение произошло примерно в 2.40 по местному времени. В СК поступило сообщение о том, что в горной выработке угольного предприятия в Ленинск-Кузнецком районе произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением. В этот момент в штреке находилось 44 человека, 41 рабочего вывели на поверхность. Три человека были заблокированы в забое. «Горноспасатели подняли на поверхность тела двоих шахтеров, местонахождение третьего горняка также установлено, ведутся мероприятия по поднятию его тела на поверхность», — говорится в сообщении ведомства.