Генпрокуратура исключила выдачу россиян по делу о взрыве в Бейруте

В середине января Al Jazeera со ссылкой на источник сообщила, что Интерпол выдал уведомления на арест двух россиян — владельца и бывшего капитана судна, доставившего в порт ливанского Бейрута 2700 т аммиачной селитры. Этот груз стал причиной взрыва, унесшего жизни 171 человека в августе 2020 г. По данным телеканала, уведомление об аресте было также выдано на имя гражданина Португалии Хорхе Морейре, который якобы купил взрывчатое вещество на грузинском заводе «Рустави Азот» для перевозки в Ливан.