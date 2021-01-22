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Генпрокуратура исключила выдачу россиян по делу о взрыве в Бейруте

Ведомости

Владелец судна Rhosus Игорь Гречушкин и капитан Борис Прокошев, которых Интерпол объявил в розыск по делу о взрыве в порту Бейрута, не подлежат задержанию в России и выдаче компетентным органам иностранных государств. Об этом сообщили «РИА Новости» в Генпрокуратуре России.

«Принимая во внимание, что Гречушкин И.В. и Прокошев Б.Н. являются гражданами Российской Федерации, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории РФ по запросам компетентных органов иностранных государств в целях выдачи», — сообщили в ведомстве. В Генпрокуратуре подчеркнули, что запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении двух россиян к ним не поступали.

В середине января Al Jazeera со ссылкой на источник сообщила, что Интерпол выдал уведомления на арест двух россиян — владельца и бывшего капитана судна, доставившего в порт ливанского Бейрута 2700 т аммиачной селитры. Этот груз стал причиной взрыва, унесшего жизни 171 человека в августе 2020 г.  По данным телеканала, уведомление об аресте было также выдано на имя гражданина Португалии Хорхе Морейре, который якобы купил взрывчатое вещество на грузинском заводе «Рустави Азот» для перевозки в Ливан.

До этого, в начале октября 2020 г., информационное агентство Ливана (NNA) сообщало, что Ливан попросил Интерпол арестовать владельца и капитана судна «российской национальности» после взрыва в порту Бейрута. Тогда же ливанские СМИ сообщали, что делегация следователей и представителей спецслужб Ливана посетила Кипр для встречи с проживающим там владельцем судна, российским бизнесменом.

Взрыв в порту столицы Ливана произошел 4 августа 2020 г. В результате инцидента погиб 171 человек, около 300 тыс. остались без жилья, еще 6 тыс. получили ранения. Ущерб от взрыва в порту Бейрута оценивается в более чем $15 млрд. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. В оказании помощи в ликвидации последствий взрыва участвовала группа спасателей МЧС России.

Ранее по теме: СМИ узнали о розыске Интерполом двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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