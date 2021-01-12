СМИ узнали о розыске Интерполом двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

В начале октября 2020 г. информационное агентство Ливана (NNA) сообщало, что Ливан попросил Интерпол арестовать владельца и капитана судна «российской национальности» после взрыва в порту Бейрута. Тогда же ливанские СМИ сообщали, что делегация следователей и представителей спецслужб Ливана посетила Кипр для встречи с проживающим там владельцем судна, российским бизнесменом. Отмечалось, что кипрские власти находятся в координации с руководством Ливана по данному делу.