СМИ узнали о розыске Интерполом двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута
Интерпол выдал уведомления на арест двух россиян — владельца и бывшего капитана судна, доставившего в порт ливанского Бейрута 2700 тонн аммиачной селитры. Этот груз стал причиной взрыва, унесшего жизни 171 человека в августе 2020 г. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.
По словам собеседника телеканала, Интерпол оповестил ливанского прокурора Гассана Хури, что направил «красное уведомление» владельцу и капитану судна Roussos, которое перевозило партию нитрата аммония в порт Бейрута. «Это Игорь Гречушкин, российский бизнесмен и очевидный владелец судна, а также тогдашний капитан корабля Борис Прокошев, тоже россиянин», — говорится в публикации.
По данным телеканала, уведомление об аресте было также выдано на имя гражданина Португалии Хорхе Морейре, который якобы купил взрывчатое вещество на грузинском заводе «Рустави Азот» для перевозки в Ливан. Информационное агентство Ливана (NNA) подтверждает, что Интерпол разослал «красные» уведомления относительно владельца, капитана судна и торговца аммонием, но указывает гражданство только последнего.
«Красное уведомление» — это запрос Интерпола, который отправляется правоохранительным органам по всему миру с просьбой найти обвиняемого и временно арестовать его до его экстрадиции или аналогичного судебного иска со стороны местных властей в любом из государств-членов организации.
В начале октября 2020 г. информационное агентство Ливана (NNA) сообщало, что Ливан попросил Интерпол арестовать владельца и капитана судна «российской национальности» после взрыва в порту Бейрута. Тогда же ливанские СМИ сообщали, что делегация следователей и представителей спецслужб Ливана посетила Кипр для встречи с проживающим там владельцем судна, российским бизнесменом. Отмечалось, что кипрские власти находятся в координации с руководством Ливана по данному делу.
18 августа суд Ливана выдал ордер на арест гендиректора порта Бейрута Хасана Крейтема в рамках расследования дела о взрыве. Ранее был выдан ордер на арест генерального директора таможенной службы Ливана Бадри Дахера. Всего после взрыва в Бейруте были заведены уголовные дела на 25 человек.
Взрыв в порту столицы Ливана произошел 4 августа 2020 года. В результате инцидента погиб 171 человек, около 300 000 остались без жилья, еще 6000 получили ранения. Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил $15 млрд. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. В оказании помощи в ликвидации последствий взрыва участвовала группа спасателей МЧС России.