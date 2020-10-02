Ливан попросил Интерпол арестовать двух россиян после взрыва в порту Бейрута
В рамках расследования из-за взрыва 2700 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута ливанский судья Фади Савван попросил арестовать владельца и капитана судна «российской национальности», сообщает информационное агентство Ливана (NNA). По словам собеседника агентства, судья направил соответствующий запрос об аресте двух россиян в прокуратуру, которая, в свою очередь, обратилась в «Интерпол».
По данным агентства, ранее делегация ливанских следователей и представителей спецслужб посетила Кипр для встречи с проживающим там владельцем судна. Отмечается, что кипрские власти находятся в координации с руководством Ливана по данному делу
18 августа суд Ливана выдал ордер на арест гендиректора порта Бейрута Хасана Крейтема в рамках расследования дела о взрыве. Ранее был выдан ордер на арест генерального директора таможенной службы Ливана Бадри Дахера. После взрыва в Бейруте были заведены уголовные дела на 25 человек, сообщала прокуратура.
Взрыв произошел 4 августа в порту столицы Ливана. В результате взрыва погиб 171 человек, около 300 000 остались без жилья, еще 6000 получили ранения. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. В оказании помощи в ликвидации последствий взрыва участвовала группа МЧС России.