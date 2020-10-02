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Ливан попросил Интерпол арестовать двух россиян после взрыва в порту Бейрута

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В рамках расследования из-за взрыва 2700 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута ливанский судья Фади Савван попросил арестовать владельца и капитана судна «российской национальности», сообщает информационное агентство Ливана (NNA). По словам собеседника агентства, судья направил соответствующий запрос об аресте двух россиян в прокуратуру, которая, в свою очередь, обратилась в «Интерпол».

По данным агентства, ранее делегация ливанских следователей и представителей спецслужб посетила Кипр для встречи с проживающим там владельцем судна. Отмечается, что кипрские власти находятся в координации с руководством Ливана по данному делу

18 августа суд Ливана выдал ордер на арест гендиректора порта Бейрута Хасана Крейтема в рамках расследования дела о взрыве. Ранее был выдан ордер на арест генерального директора таможенной службы Ливана Бадри Дахера. После взрыва в Бейруте были заведены уголовные дела на 25 человек, сообщала прокуратура.

Взрыв произошел 4 августа в порту столицы Ливана. В результате взрыва погиб 171 человек, около 300 000 остались без жилья, еще 6000 получили ранения. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. В оказании помощи в ликвидации последствий взрыва участвовала группа МЧС России.

Ранее по теме: Суд постановил арестовать гендиректора порта Бейрута по делу о взрыве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных