Ливан попросил Интерпол арестовать двух россиян после взрыва в порту Бейрута

Взрыв произошел 4 августа в порту столицы Ливана. В результате взрыва погиб 171 человек, около 300 000 остались без жилья, еще 6000 получили ранения. После взрыва в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. В оказании помощи в ликвидации последствий взрыва участвовала группа МЧС России.