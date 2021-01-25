Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

РУСАДА не будет оспаривать отстранение российских спортсменов от соревнований

Ведомости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на два года лишить его статуса и запретить российским спортсменам на протяжении этого времени выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, следует из заявления РУСАДА, опубликованного на его официальном сайте.

«РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии», — говорится в заявлении.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило РУСАДА статуса соответствия антидопинговой организации за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2019 г. В январе 2020 г. WADA обратилось в CAS с иском против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. 17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.

В РУСАДА заявляли, что «решительно не согласны» с выводами, отраженными в решении коллегии арбитров CAS. По мнению агентства, они основываются на «неверной и односторонней оценке фактов». «Мы также сожалеем, что РУСАДА было признано не соответствующим нормам Кодекса WADA, хотя оно не допустило каких-либо нарушений, что прямо признано со стороны WADA», – подчеркнули в РУСАДА. По этим причинам агентство считает, что наложенные CAS санкции являются «безосновательными и несправедливыми».

В то же время РУСАДА поддерживает отказ WADA в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на «не в чем не виновных атлетов», а также отказ коллегии арбитров применить меры коллективного наказания против российского спорта, о введении которых ходатайствовало WADA.

Ранее по теме: РУСАДА оценило двухлетнее отстранение российских спортсменов от соревнований

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных