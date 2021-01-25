РУСАДА не будет оспаривать отстранение российских спортсменов от соревнований
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на два года лишить его статуса и запретить российским спортсменам на протяжении этого времени выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, следует из заявления РУСАДА, опубликованного на его официальном сайте.
«РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии», — говорится в заявлении.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило РУСАДА статуса соответствия антидопинговой организации за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2019 г. В январе 2020 г. WADA обратилось в CAS с иском против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. 17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.
В РУСАДА заявляли, что «решительно не согласны» с выводами, отраженными в решении коллегии арбитров CAS. По мнению агентства, они основываются на «неверной и односторонней оценке фактов». «Мы также сожалеем, что РУСАДА было признано не соответствующим нормам Кодекса WADA, хотя оно не допустило каких-либо нарушений, что прямо признано со стороны WADA», – подчеркнули в РУСАДА. По этим причинам агентство считает, что наложенные CAS санкции являются «безосновательными и несправедливыми».
В то же время РУСАДА поддерживает отказ WADA в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на «не в чем не виновных атлетов», а также отказ коллегии арбитров применить меры коллективного наказания против российского спорта, о введении которых ходатайствовало WADA.