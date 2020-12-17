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РУСАДА оценило двухлетнее отстранение российских спортсменов от соревнований

Ведомости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не в полной мере удовлетворено решением Спортивного арбитражного суда (CAS) на два года лишить его статуса и запретить отечественным спортсменам на протяжении этого времени выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, сообщается на сайте агентства.

«Как представляется, не все аргументы, представленные нашими юристами, были услышаны», — заявил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов. 

В то же время он положительно оценил решение CAS не наказывать «чистых» российских атлетов, а также спортивные организации и федерации, как того требовало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). РУСАДА выразило готовность выполнить все условия, необходимые для восстановления своего статуса и сотрудничества со всеми международными антидопинговыми структурами. 

Однако в WADA, требующего отстранить российских спортсменов от соревнований на четыре года вместо двух, выразили недовольство решением CAS. 

«Мы разочарованы тем, что комиссия CAS не одобрила все без исключения рекомендуемые нами меры на четырехлетний период. Мы считаем, что они были соразмерными и разумными, но в конечном итоге WADA является не судьей, а прокурором, и мы должны уважать решение комиссии», — сказал президент агентства Витольд Банька.

WADA лишило РУСАДА статуса соответствия антидопинговой организации за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2019 г. В январе 2020 г. WADA обратилось в CAS с иском против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. Сегодня CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.

Ранее по теме: Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до конца 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных