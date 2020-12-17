РУСАДА оценило двухлетнее отстранение российских спортсменов от соревнований

«Мы разочарованы тем, что комиссия CAS не одобрила все без исключения рекомендуемые нами меры на четырехлетний период. Мы считаем, что они были соразмерными и разумными, но в конечном итоге WADA является не судьей, а прокурором, и мы должны уважать решение комиссии», — сказал президент агентства Витольд Банька.