Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода

Ведомости

Жителям России в среднем нужно 166 тыс. руб. в месяц для счастья, говорится в результатах опроса портала Superjob.  В общем опросе приняли участие 2,5 тыс. человек. По 1 тыс. опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге и по 500 — в остальных городах.

Мужчинам для счастья нужно на 28% больше денег, чем женщинам: 187 тыс. против 146 тыс. руб., показал опрос. Аналитики отметили, что с возрастом растет необходимый для счастья доход: участники опроса младше 18 лет назвали сумму в 135 тыс. руб., опрошенные старше 45 лет — 190 тыс. руб. Также размер дохода для счастья растет с увеличением дохода: людям с зарплатой меньше 30 тыс. руб. для счастья нужно 121 тыс. руб. в месяц, тем, у кого доход от 80 тыс. руб. — 242 тыс. руб.

В результатах опроса говорится, что больше всего денег для счастья нужно жителям Москвы — 220 тыс. руб., Владивостока — 200 тыс. руб., Ростова-на-Дону — 190 тыс. руб. Меньше всего денег потребуется для счастья жителям Оренбурга — 124 тыс. руб. В апреле 2020 г. аналогичный опрос показал, что россиянам для счастья нужно 155 тыс. руб. 

Ранее по теме: Удовлетворенность жизнью в России достигла уровня 2013 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных