Россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода
Жителям России в среднем нужно 166 тыс. руб. в месяц для счастья, говорится в результатах опроса портала Superjob. В общем опросе приняли участие 2,5 тыс. человек. По 1 тыс. опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге и по 500 — в остальных городах.
Мужчинам для счастья нужно на 28% больше денег, чем женщинам: 187 тыс. против 146 тыс. руб., показал опрос. Аналитики отметили, что с возрастом растет необходимый для счастья доход: участники опроса младше 18 лет назвали сумму в 135 тыс. руб., опрошенные старше 45 лет — 190 тыс. руб. Также размер дохода для счастья растет с увеличением дохода: людям с зарплатой меньше 30 тыс. руб. для счастья нужно 121 тыс. руб. в месяц, тем, у кого доход от 80 тыс. руб. — 242 тыс. руб.
В результатах опроса говорится, что больше всего денег для счастья нужно жителям Москвы — 220 тыс. руб., Владивостока — 200 тыс. руб., Ростова-на-Дону — 190 тыс. руб. Меньше всего денег потребуется для счастья жителям Оренбурга — 124 тыс. руб. В апреле 2020 г. аналогичный опрос показал, что россиянам для счастья нужно 155 тыс. руб.