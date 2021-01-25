Россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода

Мужчинам для счастья нужно на 28% больше денег, чем женщинам: 187 тыс. против 146 тыс. руб., показал опрос. Аналитики отметили, что с возрастом растет необходимый для счастья доход: участники опроса младше 18 лет назвали сумму в 135 тыс. руб., опрошенные старше 45 лет — 190 тыс. руб. Также размер дохода для счастья растет с увеличением дохода: людям с зарплатой меньше 30 тыс. руб. для счастья нужно 121 тыс. руб. в месяц, тем, у кого доход от 80 тыс. руб. — 242 тыс. руб.