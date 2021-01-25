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Собянин сообщил о спаде заболеваемости коронавирусом в Москве

Ведомости

Пандемия коронавируса в Москве пошла на спад, город постепенно возвращается к нормальной жизни, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения коронавирусного госпиталя ГКБ № 24 в павильоне №75 на ВДНХ.

«Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», – сказал Собянин (цитата по ТАСС).

Ранее Собянин подписал указ, согласно которому с 22 января студенты московских колледжей возобновляют очное обучение, возобновляется работа детских спортшкол, учреждений дополнительного образования, музеев, библиотек, а также разрешается проведение массовых мероприятий. Также столичные власти разрешили увеличить с 25 до 50% предельную наполняемость в театрах, кинотеатрах и концертных залах.

По данным оперативного штаба на 25 января, в Москве за сутки выявили 2382 новых случая коронавируса, выздоровели 5274 человека, скончался 61 заболевший. Всего в городе зарегистрировано 915 508 случаев заражения и 13 030 летальных исходов.

Ранее по теме: Собянин отменил удаленку студентам колледжей и открыл музеи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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