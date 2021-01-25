Собянин сообщил о спаде заболеваемости коронавирусом в Москве
Пандемия коронавируса в Москве пошла на спад, город постепенно возвращается к нормальной жизни, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения коронавирусного госпиталя ГКБ № 24 в павильоне №75 на ВДНХ.
«Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», – сказал Собянин (цитата по ТАСС).
Ранее Собянин подписал указ, согласно которому с 22 января студенты московских колледжей возобновляют очное обучение, возобновляется работа детских спортшкол, учреждений дополнительного образования, музеев, библиотек, а также разрешается проведение массовых мероприятий. Также столичные власти разрешили увеличить с 25 до 50% предельную наполняемость в театрах, кинотеатрах и концертных залах.
По данным оперативного штаба на 25 января, в Москве за сутки выявили 2382 новых случая коронавируса, выздоровели 5274 человека, скончался 61 заболевший. Всего в городе зарегистрировано 915 508 случаев заражения и 13 030 летальных исходов.