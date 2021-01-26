Мурашко назвал регионы с лучшей организацией вакцинации от коронавируса
В тройку лучших регионов по организации вакцинации населения от коронавируса вошли Красноярский и Пермский края и Белгородская область, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
«Хотел бы отметить ряд регионов, которые хорошо организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский, Пермский края, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская, Оренбургская и ряд других», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, количество пунктов вакцинации в целом по России увеличилось в два раза и составило 2 711, том числе мобильных, а в регионы отгружено более 2 млн доз вакцин, причем еще 2 млн доз планируется ввести в оборот после контроля качества. «Сразу же после прохождения контроля качества они незамедлительно направляются в регионы с соблюдением холодовой цепи», — сказал Мурашко.
Министр отметил, что благодаря цифровизации процесса граждане активно записываются на вакцинацию онлайн через портал госуслуг, около 100 тыс. получивших вакцину ведут дневники самонаблюдения через специальное приложение.
В середине декабря 2020 г. в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января 2021 г. началась массовая вакцинация населения. За 2021 г. вакцинироваться должны несколько десятков миллионов российских граждан, которые получат препарат бесплатно. Расходы на вакцинацию Минфин оценил в 75-100 млрд руб.
Для прививок используется российский препарат «Спутник V», разработанный в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве и первым в мире зарегистрированный в августе прошлого года. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Также применяется вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.