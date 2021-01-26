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Мурашко назвал регионы с лучшей организацией вакцинации от коронавируса

Ведомости

В тройку лучших регионов по организации вакцинации населения от коронавируса вошли Красноярский и Пермский края и Белгородская область, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Хотел бы отметить ряд регионов, которые хорошо организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский, Пермский края, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская, Оренбургская и ряд других», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, количество пунктов вакцинации в целом по России увеличилось в два раза и составило 2 711, том числе мобильных, а в регионы отгружено более 2 млн доз вакцин, причем еще 2 млн доз планируется ввести в оборот после контроля качества. «Сразу же после прохождения контроля качества они незамедлительно направляются в регионы с соблюдением холодовой цепи», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что благодаря цифровизации процесса граждане активно записываются на вакцинацию онлайн через портал госуслуг, около 100 тыс. получивших вакцину ведут дневники самонаблюдения через специальное приложение.

В середине декабря 2020 г. в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января 2021 г. началась массовая вакцинация населения. За 2021 г. вакцинироваться должны несколько десятков миллионов российских граждан, которые получат препарат бесплатно. Расходы на вакцинацию Минфин оценил в 75-100 млрд руб.

Для прививок используется российский препарат «Спутник V», разработанный в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве и первым в мире зарегистрированный в августе прошлого года. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Также применяется вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных