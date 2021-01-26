Мурашко назвал регионы с лучшей организацией вакцинации от коронавируса

По его словам, количество пунктов вакцинации в целом по России увеличилось в два раза и составило 2 711, том числе мобильных, а в регионы отгружено более 2 млн доз вакцин, причем еще 2 млн доз планируется ввести в оборот после контроля качества. «Сразу же после прохождения контроля качества они незамедлительно направляются в регионы с соблюдением холодовой цепи», — сказал Мурашко.