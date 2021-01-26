Живущих в России иностранцев пока не планируют прививать от коронавируса
Иностранные граждане, живущие в России, пока не смогут сделать прививку от коронавируса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«Как только появится возможность прививать всех, не граждан РФ, это тоже будет сделано», — заявила Попова.
Глава ведомства отметила, что сейчас в приоритете вакцинация россиян.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.
В середине декабря 2020 года в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения.