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Мишустин анонсировал выпуск третьей вакцины от коронавируса

Ведомости

Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Чумакова, поступит в гражданский оборот в ближайший месяц, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины Центра имени Чумакова. Это уже третья разработка наших ученых и в ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Мишустин напомнил, что в данный момент вакцинация населения в основном проводится препаратом «Спутник V» от научного центра Гамалеи, а в следующем месяце в России начнется масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». На производство последней вакцины правительство выделило свыше 2 млрд руб.

«Вакцинация — это важный шаг в борьбе с опасным заболеванием, но она только началась, и до выработки коллективного иммунитета должно пройти время. Поэтому необходимо продолжить соблюдать меры предосторожности», — подчеркнул председатель правительства.

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. 

Ранее по теме: Пять вопросов о вакцине против COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных