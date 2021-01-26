ГИБДД назвала самые опасные нарушения на дорогах Москвы

Всего за 2020 г. в Москве произошло 7939 ДТП с погибшими и пострадавшими. «Число погибших впервые не превысило трех человек на сто тысяч населения и составило 2,9, это самое минимальное значение за последние более чем 15 лет», — отметили в ведомстве.