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ГИБДД назвала самые опасные нарушения на дорогах Москвы

Ведомости

Чаще всего дорожно-транспортные происшествия в Москве в 2020 г. происходили из-за несоблюдения дистанции водителями, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД ГУ МВД России.

«По итогам анализа наиболее характерных правонарушений, повлекших причинение вреда жизни и здоровью участников дорожного движения, «антирейтинг» составили: несоблюдение дистанции — 23% случаев от общего количества аварий», — говорится в сообщении. В 14% случаев ДТП происходили из-за нарушений правил проезда пешеходных переходов, в 13% — из-за несоответствия скорости конкретным условиям.

По данным ГИБДД, самыми распространенными нарушениями со стороны пешеходов, которые привели к ДТП, являются переход дороги в неположенном месте (69%), неподчинение сигналам регулирования (13%) и неожиданный выход из-за машин или сооружений (8%).

Всего за 2020 г. в Москве произошло 7939 ДТП с погибшими и пострадавшими. «Число погибших впервые не превысило трех человек на сто тысяч населения и составило 2,9, это самое минимальное значение за последние более чем 15 лет», — отметили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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