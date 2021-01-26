ГИБДД назвала самые опасные нарушения на дорогах Москвы
Чаще всего дорожно-транспортные происшествия в Москве в 2020 г. происходили из-за несоблюдения дистанции водителями, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД ГУ МВД России.
«По итогам анализа наиболее характерных правонарушений, повлекших причинение вреда жизни и здоровью участников дорожного движения, «антирейтинг» составили: несоблюдение дистанции — 23% случаев от общего количества аварий», — говорится в сообщении. В 14% случаев ДТП происходили из-за нарушений правил проезда пешеходных переходов, в 13% — из-за несоответствия скорости конкретным условиям.
По данным ГИБДД, самыми распространенными нарушениями со стороны пешеходов, которые привели к ДТП, являются переход дороги в неположенном месте (69%), неподчинение сигналам регулирования (13%) и неожиданный выход из-за машин или сооружений (8%).
Всего за 2020 г. в Москве произошло 7939 ДТП с погибшими и пострадавшими. «Число погибших впервые не превысило трех человек на сто тысяч населения и составило 2,9, это самое минимальное значение за последние более чем 15 лет», — отметили в ведомстве.