Эпидемиолог заявил об отсутствии в России штаммов COVID-19 из ЮАР и Японии

Штамм коронавируса 501Y.V2 был выявлен в ЮАР в конце 2020 г. По данным главного эпидемиолога страны Салима Абдулы Карима, новый штамм является более агрессивным и заразным. При этом врач не подтвердил, что новый вариант вируса вызывает более тяжелое течение COVID-19.