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Эпидемиолог заявил об отсутствии в России штаммов COVID-19 из ЮАР и Японии

Ведомости

Штаммы коронавируса, которые впервые были выявлены в ЮАР и Японии, в России не обнаружены, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. 

«Роспотребнадзор четко следит за циркуляцией штаммов на территории России. Пока "южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены», — рассказал Горелов.

Штамм коронавируса 501Y.V2 был выявлен в ЮАР в конце 2020 г. По данным главного эпидемиолога страны Салима Абдулы Карима, новый штамм является более агрессивным и заразным. При этом врач не подтвердил, что новый вариант вируса вызывает более тяжелое течение COVID-19.

В январе власти Японии сообщили, что выявили ранее не известный штамм коронавируса у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. По данным специалистов, обнаруженный штамм похож на выявленные ранее в Великобритании и ЮАР. 

Ранее по теме: В Японии обнаружили еще один новый штамм коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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