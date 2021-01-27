Эпидемиолог заявил об отсутствии в России штаммов COVID-19 из ЮАР и Японии
Штаммы коронавируса, которые впервые были выявлены в ЮАР и Японии, в России не обнаружены, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«Роспотребнадзор четко следит за циркуляцией штаммов на территории России. Пока "южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены», — рассказал Горелов.
Штамм коронавируса 501Y.V2 был выявлен в ЮАР в конце 2020 г. По данным главного эпидемиолога страны Салима Абдулы Карима, новый штамм является более агрессивным и заразным. При этом врач не подтвердил, что новый вариант вируса вызывает более тяжелое течение COVID-19.
В январе власти Японии сообщили, что выявили ранее не известный штамм коронавируса у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. По данным специалистов, обнаруженный штамм похож на выявленные ранее в Великобритании и ЮАР.