ФСБ объяснила запрет на полеты в районе Геленджика

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный опубликовал материал, в котором рассказал о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Кроме этого, Навальный также сообщает о возможных источниках средств, на которые продолжает возводиться постройка и прилегающие к ней территории и объекты. Навальный утверждает, что над «дворцом» установлена бесполетная зона.