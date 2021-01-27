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ФСБ объяснила запрет на полеты в районе Геленджика

Ведомости

Бесполетная зона была установлена в районе мыса Индокопас Минтрансом в интересах пограничной безопасности, сообщил РБК со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ). 

В ФСБ рассказали, что причиной введения такой зоны в районе Геленджика стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, на которой находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 г., сообщили в ФСБ.

В ведомстве рассказали, что погранотряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». В ФСБ подчеркнули, что «других задач на отделение не возложено».

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный опубликовал материал, в котором рассказал о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Кроме этого, Навальный также сообщает о возможных источниках средств, на которые продолжает возводиться постройка и прилегающие к ней территории и объекты. Навальный утверждает, что над «дворцом» установлена бесполетная зона. 

Пресс-секретарь президента, а также сам Путин информацию о недвижимости из материалов Навального опровергали. Путин накануне во время встречи со студентами заявил, что ни он, ни его близкие родственники не имеют в собственности «дворец» в Геленджике.

Ранее по теме: Путин опроверг информацию о «дворце» из публикации Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных