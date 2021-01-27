ФСБ объяснила запрет на полеты в районе Геленджика
В ФСБ рассказали, что причиной введения такой зоны в районе Геленджика стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, на которой находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 г., сообщили в ФСБ.
В ведомстве рассказали, что погранотряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». В ФСБ подчеркнули, что «других задач на отделение не возложено».
Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный опубликовал материал, в котором рассказал о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Кроме этого, Навальный также сообщает о возможных источниках средств, на которые продолжает возводиться постройка и прилегающие к ней территории и объекты. Навальный утверждает, что над «дворцом» установлена бесполетная зона.
Пресс-секретарь президента, а также сам Путин информацию о недвижимости из материалов Навального опровергали. Путин накануне во время встречи со студентами заявил, что ни он, ни его близкие родственники не имеют в собственности «дворец» в Геленджике.