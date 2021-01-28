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Прокуратура Москвы предупредила о незаконности планируемых 31 января акций

Ведомости

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в акциях протеста 31 января. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ведомство провело мониторинг и обнаружило публикации с призывами к участию в массовых мероприятиях, а также беспорядках, говорится в сообщении. Это создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности, отмечает прокуратура.

Ранее соратники арестованного Алексея Навального объявили об акциях протеста 31 января.

После акций Следственный комитет заявил о возбуждении 21 уголовного дела и начале шести доследственных проверок — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. Reuters писал о 40 тыс. участниках.

Ранее по теме: Акции в поддержку Навального закончились задержаниями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных