Прокуратура Москвы предупредила о незаконности планируемых 31 января акций

После акций Следственный комитет заявил о возбуждении 21 уголовного дела и начале шести доследственных проверок — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. Reuters писал о 40 тыс. участниках.