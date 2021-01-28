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В Башкирии приостановили введение «ковидных паспортов»

Ведомости

Власти Башкирии приостановили введение «ковидных паспортов», они начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% жителей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Запуск в Башкортостане проекта антиковидных паспортов для тех, кто привился от коронавируса, перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения», — сказали в пресс-службе. 

Ранее ряд регионов заявил о введении «ковидных паспортов» — документов, подтверждающих здоровье их обладателей в условиях пандемии и дающих право на свободное передвижение. В их числе — Башкирия и Сахалин, кроме того, ряд льгот обещают при наличии сертификата о прививке и в Москве. В то же время в Госдуме и Совфеде выступают резко против введения таких документов. По данным опроса Superjob, 59% россиян также считают «ковидные паспорта» ненужными.

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова назвала введение «ковидных паспортов» нецелесообразным и вредным. 

По данным оперштаба на 28 января, в России за сутки зарегистрировано 19 138 случаев заражения коронавирусом. Скончались в течение 24 часов 575 пациентов с подтвержденным COVID-19. За весь период в России зарегистрировано около 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,2 млн выздоровели, более 71,6 тыс. — скончались.

Ранее по теме: Голикова назвала «вредным» введение ковид-паспортов в регионах
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных