В Башкирии приостановили введение «ковидных паспортов»
Власти Башкирии приостановили введение «ковидных паспортов», они начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% жителей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Запуск в Башкортостане проекта антиковидных паспортов для тех, кто привился от коронавируса, перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения», — сказали в пресс-службе.
Ранее ряд регионов заявил о введении «ковидных паспортов» — документов, подтверждающих здоровье их обладателей в условиях пандемии и дающих право на свободное передвижение. В их числе — Башкирия и Сахалин, кроме того, ряд льгот обещают при наличии сертификата о прививке и в Москве. В то же время в Госдуме и Совфеде выступают резко против введения таких документов. По данным опроса Superjob, 59% россиян также считают «ковидные паспорта» ненужными.
Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова назвала введение «ковидных паспортов» нецелесообразным и вредным.
По данным оперштаба на 28 января, в России за сутки зарегистрировано 19 138 случаев заражения коронавирусом. Скончались в течение 24 часов 575 пациентов с подтвержденным COVID-19. За весь период в России зарегистрировано около 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,2 млн выздоровели, более 71,6 тыс. — скончались.