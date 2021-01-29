Генпрокуратура предупредила об ответственности за участие в акциях 31 января
Генеральная прокуратура России предупредила об уголовной ответственности участников несанкционированных акций протеста 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ», – говорится в сообщении.
За провокации и попытки насильственных действий в ходе акций предусмотрена уголовная ответственность по 212 статье УК «Массовые беспорядки». При наличии оснований правоохранительные органы будут также привлекать к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения митинга, отметили в ведомстве.
Кроме того, Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях с призывами к участию в несогласованных акциях.
Ранее соратники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального объявили об акциях протеста 31 января. Первая акция прошла 23 января. Она также была в поддержку Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
После акций Следственный комитет заявил о возбуждении 21 уголовного дела и начале шести доследственных проверок — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек.