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Генпрокуратура предупредила об ответственности за участие в акциях 31 января

Ведомости

Генеральная прокуратура России предупредила об уголовной ответственности участников несанкционированных акций протеста 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ», – говорится в сообщении.

За провокации и попытки насильственных действий в ходе акций предусмотрена уголовная ответственность по 212 статье УК «Массовые беспорядки». При наличии оснований правоохранительные органы будут также привлекать к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения митинга, отметили в ведомстве.

Кроме того, Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях с призывами к участию в несогласованных акциях.

Ранее соратники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального объявили об акциях протеста 31 января. Первая акция прошла 23 января. Она также была в поддержку Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».

После акций Следственный комитет заявил о возбуждении 21 уголовного дела и начале шести доследственных проверок — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. 

Ранее по теме: Прокуратура Москвы предупредила о незаконности планируемых 31 января акций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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