В МВД сообщили о готовящихся провокациях против полицейских 31 января
МВД России заявило о готовящихся провокациях в отношении сотрудников правоохранительных органов на акциях 31 января, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. По ее словам, целью провокаций является организация столкновений между участниками акций и правоохранителями.
«В территориальные органы МВД России поступает информация, что организаторы несанкционированных публичных мероприятий в субъектах Российской Федерации, намеченных на 31 января, призывают своих сторонников к агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств, обеспечивающих общественный порядок. Целью провокаторов является инициирование столкновений участников акций с представителями органов правопорядка и дискредитация властных структур», — заявила Волк журналистам.
Ранее сегодня Генеральная прокуратура предупредила об уголовной ответственности участников несанкционированных акций протеста 31 января. За провокации и попытки насильственных действий в ходе акций предусмотрена уголовная ответственность по 212 статье УК «Массовые беспорядки». При наличии оснований правоохранительные органы будут также привлекать к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения митинга, отметили в ведомстве.
Ранее соратники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального объявили об акциях протеста 31 января. Первая акция прошла 23 января. Она также была в поддержку Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
После акций Следственный комитет заявил о возбуждении 21 уголовного дела и начале шести доследственных проверок — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек.