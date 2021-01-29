В МВД сообщили о готовящихся провокациях против полицейских 31 января

Ранее соратники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального объявили об акциях протеста 31 января. Первая акция прошла 23 января. Она также была в поддержку Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».