ЕС запретил экспорт вакцин от коронавируса без спецразрешения

В ЕС одобрены для применения две вакцины от коронавируса: Comirnaty, разработанная американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, и вакцина американской компании Moderna. Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в России – это «Спутник V» центра им. Гамалеи. Также в РФ зарегистрирована вакцина от центра «Вектор» – «ЭпиВакКорона». В настоящее время в стране проходит массовая вакцинация.