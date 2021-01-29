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ЕС запретил экспорт вакцин от коронавируса без спецразрешения

Ведомости

Европейский союз в срочном порядке одобрил механизм, запрещающий экспорт вакцины от коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран-членов сообщества, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

«Еврокомиссия сегодня ввела в действие меру, требующую, чтобы такой экспорт подлежал разрешению государств-членов», – говорится в сообщении. Мера введена до конца марта 2021 г. и направлена на обеспечение своевременного доступа к вакцинам для граждан ЕС и решение проблемы отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы союза.

В ЕС одобрены для применения две вакцины от коронавируса: Comirnaty, разработанная американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, и вакцина американской компании Moderna. Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в России – это «Спутник V» центра им. Гамалеи. Также в РФ зарегистрирована вакцина от центра «Вектор» – «ЭпиВакКорона». В настоящее время в стране проходит массовая вакцинация.

Ранее по теме: EMA одобрило вакцину Moderna для использования в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных