ЕС запретил экспорт вакцин от коронавируса без спецразрешения
Европейский союз в срочном порядке одобрил механизм, запрещающий экспорт вакцины от коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран-членов сообщества, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
«Еврокомиссия сегодня ввела в действие меру, требующую, чтобы такой экспорт подлежал разрешению государств-членов», – говорится в сообщении. Мера введена до конца марта 2021 г. и направлена на обеспечение своевременного доступа к вакцинам для граждан ЕС и решение проблемы отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы союза.
В ЕС одобрены для применения две вакцины от коронавируса: Comirnaty, разработанная американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, и вакцина американской компании Moderna. Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в России – это «Спутник V» центра им. Гамалеи. Также в РФ зарегистрирована вакцина от центра «Вектор» – «ЭпиВакКорона». В настоящее время в стране проходит массовая вакцинация.