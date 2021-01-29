Десять человек погибли в ДТП в Самарской области
В результате ДТП с автобусом и грузовиком в Самарской области погибли 10 человек и 14 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по региону.
«Десять погибших, 14 пострадавших», – говорится в сообщении.
В СК добавили, что сегодня вечером на 873 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.
Следователи и криминалисты выехали на место и выясняют все обстоятельства и причины происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в пресс-службе ведомства.