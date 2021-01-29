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Десять человек погибли в ДТП в Самарской области

Ведомости

В результате ДТП с автобусом и грузовиком в Самарской области погибли 10 человек и 14 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по региону.

«Десять погибших, 14 пострадавших», – говорится в сообщении.

В СК добавили, что сегодня вечером на 873 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

Следователи и криминалисты выехали на место и выясняют все обстоятельства и причины происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в пресс-службе ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных