СК возбудил дело после смертельного ДТП в Самарской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Самарской области, в результате которого погибли 10 человек, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – говорится в сообщении.
Сегодня вечером на 873 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района произошло столкновение рейсового автобуса с грузовиком. По предварительным данным, в результате ДТП погибли 10 человек, еще 14 получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, совместно с сотрудниками полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшего, рассказали ранее в ведомстве.