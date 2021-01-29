СК возбудил дело после смертельного ДТП в Самарской области

Сегодня вечером на 873 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района произошло столкновение рейсового автобуса с грузовиком. По предварительным данным, в результате ДТП погибли 10 человек, еще 14 получили телесные повреждения различной степени тяжести.