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СК возбудил дело после смертельного ДТП в Самарской области

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Самарской области, в результате которого погибли 10 человек, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – говорится в сообщении.

Сегодня вечером на 873 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района произошло столкновение рейсового автобуса с грузовиком. По предварительным данным, в результате ДТП погибли 10 человек, еще 14 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, совместно с сотрудниками полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшего, рассказали ранее в ведомстве.

Ранее по теме: Десять человек погибли в ДТП в Самарской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных