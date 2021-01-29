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Собянин: более половины москвичей переболели коронавирусом

Ведомости

Более половины жителей Москвы переболели коронавирусной инфекцией, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Больше половины москвичей переболело», – сказал Собянин (цитата по ТАСС). По его словам, повторное заражение COVID-19 регистрируется менее чем у 1% переболевших москвичей.

Резервные госпитали для пациентов с коронавирусом будут работать в Москве до следующего осенне-зимнего сезона, добавил столичный градоначальник.

Ранее Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.

По данным оперативного штаба на 29 января, в Москве за сутки выявили 2799 новых случаев коронавируса, 6180 человек выздоровели, 63 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 925 тыс. случаев заражения и 13 300 летальных исходов. 

Ранее по теме: В Москве отменили удаленку и разрешили ресторанам работать ночью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных