Собянин: более половины москвичей переболели коронавирусом
Более половины жителей Москвы переболели коронавирусной инфекцией, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
«Больше половины москвичей переболело», – сказал Собянин (цитата по ТАСС). По его словам, повторное заражение COVID-19 регистрируется менее чем у 1% переболевших москвичей.
Резервные госпитали для пациентов с коронавирусом будут работать в Москве до следующего осенне-зимнего сезона, добавил столичный градоначальник.
Ранее Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общественного питания в ночное время. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.
По данным оперативного штаба на 29 января, в Москве за сутки выявили 2799 новых случаев коронавируса, 6180 человек выздоровели, 63 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 925 тыс. случаев заражения и 13 300 летальных исходов.