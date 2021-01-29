Продажа алкоголя будет ограничена в центре Москвы 31 января

«К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли. Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00», – сказал Немерюк.