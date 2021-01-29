Продажа алкоголя будет ограничена в центре Москвы 31 января
Кафе и рестораны в центре Москвы будут закрыты 31 января из-за готовящейся несанкционированной акции. Кроме того, в центральных районах столицы ограничат продажу алкоголя в стеклянной таре, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя городского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
«К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли. Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00», – сказал Немерюк.
Ранее пресс-служба столичного управления МВД сообщила, что в этот день в Москве будут введены ограничения на передвижение пешеходов. С 8 утра будут закрыты на вход и выход станции московского метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город.
Накануне генеральная прокуратура России предупредила об уголовной ответственности участников несанкционированных акций протеста, запланированных на 31 января.