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В центре Москвы ограничат движение из-за акции 31 января

Ведомости

Ограничения на передвижение пешеходов будут введены в центре Москвы 31 января из-за готовящейся несанкционированной акции, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

«В связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов», — указано в сообщении.

В МВД добавили, что с 8 утра будут закрыты на вход и выход следующие станции московского метро: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город.

Кроме того, полиция напомнила о том, что гражданам не следует принимать участие в незаконных митингах, поскольку за это предусмотрена в том числе уголовная ответственность.

Ранее сегодня генеральная прокуратура России предупредила об уголовной ответственности участников несанкционированных акций протеста, запланированных на 31 января.

Ранее по теме: В МВД сообщили о готовящихся провокациях против полицейских 31 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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