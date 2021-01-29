В центре Москвы ограничат движение из-за акции 31 января
Ограничения на передвижение пешеходов будут введены в центре Москвы 31 января из-за готовящейся несанкционированной акции, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
«В связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов», — указано в сообщении.
В МВД добавили, что с 8 утра будут закрыты на вход и выход следующие станции московского метро: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город.
Кроме того, полиция напомнила о том, что гражданам не следует принимать участие в незаконных митингах, поскольку за это предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
Ранее сегодня генеральная прокуратура России предупредила об уголовной ответственности участников несанкционированных акций протеста, запланированных на 31 января.