Специалисты ВШЭ сообщили о снижении доли студентов вузов

По данным экспертов, в 2019 г. высшим образованием было охвачено 30% россиян 17-25 лет. С 2010 г. показатель снизился на 3 п.п., отмечается в исследовании. Причиной снижения общих показателей охвата за последнее десятилетие стало в первую очередь сокращение заочной и коммерческой форм обучения, в том числе в сегменте низкокачественного образования, говорится в исследовании. В наибольшей степени сокращение доли заочных программ затронуло Чукотский автономный округ, Смоленскую, Мурманскую, Архангельскую области, а также Карелию.