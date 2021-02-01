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Специалисты ВШЭ сообщили о снижении доли студентов вузов

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Наименьшая доля молодых людей, охваченных высшим образованием, зарегистрирована в Ямало-Ненецком АО, говорится в мониторинге центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ, сообщил ТАСС. В целом по России показатель составляет 27%. Самый высокий показатель отмечен в Томской области — 58%.

По данным экспертов, в 2019 г. высшим образованием было охвачено 30% россиян 17-25 лет. С 2010 г. показатель снизился на 3 п.п., отмечается в исследовании. Причиной снижения общих показателей охвата за последнее десятилетие стало в первую очередь сокращение заочной и коммерческой форм обучения, в том числе в сегменте низкокачественного образования, говорится в исследовании. В наибольшей степени сокращение доли заочных программ затронуло Чукотский автономный округ, Смоленскую, Мурманскую, Архангельскую области, а также Карелию.

В пятой части регионов высшее образование получает от 30% до 33% молодежи. В Санкт-Петербурге, Томской области и Москве больше 50% молодых людей имеют доступ к высшему образованию. Показатель растет, в основном, в крупных университетских центрах, например, Томской области и Татарстане. 

Часть регионов исследователи отнесли к группе риска доступности высшего образования. Среди них — Камчатский край, Республика Тыва, Республика Хакасия, Тюменская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, а также Кабардино-Балкарская Республика. В этих регионах охват не превышает 20%, затраты на высшее образование высоки, а предложение качественного высшего образования отсутствует.

Эксперты заявили, что около 70% студентов учатся в регионе, где закончили школу. Уезжающие учиться в другие регионе концентрируются в нескольких субъектах: около 17% приходится на Москву, 7% — на Санкт-Петербург, 1-3% — на остальные регионы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных