Специалисты ВШЭ сообщили о снижении доли студентов вузов
Наименьшая доля молодых людей, охваченных высшим образованием, зарегистрирована в Ямало-Ненецком АО, говорится в мониторинге центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ, сообщил ТАСС. В целом по России показатель составляет 27%. Самый высокий показатель отмечен в Томской области — 58%.
По данным экспертов, в 2019 г. высшим образованием было охвачено 30% россиян 17-25 лет. С 2010 г. показатель снизился на 3 п.п., отмечается в исследовании. Причиной снижения общих показателей охвата за последнее десятилетие стало в первую очередь сокращение заочной и коммерческой форм обучения, в том числе в сегменте низкокачественного образования, говорится в исследовании. В наибольшей степени сокращение доли заочных программ затронуло Чукотский автономный округ, Смоленскую, Мурманскую, Архангельскую области, а также Карелию.
В пятой части регионов высшее образование получает от 30% до 33% молодежи. В Санкт-Петербурге, Томской области и Москве больше 50% молодых людей имеют доступ к высшему образованию. Показатель растет, в основном, в крупных университетских центрах, например, Томской области и Татарстане.
Часть регионов исследователи отнесли к группе риска доступности высшего образования. Среди них — Камчатский край, Республика Тыва, Республика Хакасия, Тюменская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, а также Кабардино-Балкарская Республика. В этих регионах охват не превышает 20%, затраты на высшее образование высоки, а предложение качественного высшего образования отсутствует.
Эксперты заявили, что около 70% студентов учатся в регионе, где закончили школу. Уезжающие учиться в другие регионе концентрируются в нескольких субъектах: около 17% приходится на Москву, 7% — на Санкт-Петербург, 1-3% — на остальные регионы.