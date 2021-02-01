Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в сети
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Совету по правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека в цифровом пространстве, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
«Совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации», — говорится в документе.
Помимо этого, Путин поручил правительству разработать проект плана «дорожной карты» по реализации концепции. Она должна включать в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан Российской Федерации и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены».
Доклад о проведенной работе правительству необходимо предоставить президенту до 1 августа 2021 г. Ответственными за выполнение поручения являются премьер-министр Михаил Мишустин и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
Заседание Совета по правам человека с участием главы государства состоялось 10 декабря 2020 г. На нем Владимир Путин обратил внимание на угрозы цифровизации, в частности в сфере защиты личных данных пользователей электронных сервисов.