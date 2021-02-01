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Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в сети

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Совету по правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека в цифровом пространстве, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации», — говорится в документе.

Помимо этого, Путин поручил правительству разработать проект плана «дорожной карты» по реализации концепции. Она должна включать в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан Российской Федерации и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены».

Доклад о проведенной работе правительству необходимо предоставить президенту до 1 августа 2021 г. Ответственными за выполнение поручения являются премьер-министр Михаил Мишустин и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Заседание Совета по правам человека с участием главы государства состоялось 10 декабря 2020 г. На нем Владимир Путин обратил внимание на угрозы цифровизации, в частности в сфере защиты личных данных пользователей электронных сервисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных