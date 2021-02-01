Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в сети

Помимо этого, Путин поручил правительству разработать проект плана «дорожной карты» по реализации концепции. Она должна включать в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан Российской Федерации и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены».