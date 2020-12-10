Путин обратил внимание общественников на угрозы цифровизации
Развитие электронных сервисов сопряжено не только с новыми возможностями, но и с угрозами, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Еще одна важная тема – преимущества и риски цифровизации. Электронные сервисы – это уже не задача будущего, а реально действующая отрасль, она набирает свои обороты. И там идет процесс создания и новых возможностей, и новых интересов, и интересы новые формирует, но и угрозы тоже», — сказал Путин.
Он отметил, что пока практически не изучена такая сфера, как свобода человека и искусственный интеллект, поэтому сейчас востребованы профессиональные рекомендации о том, как дальше развивать цифровые сервисы, предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений.
«Вопросы, связанные с защитой личных данных, они очень беспокоят людей. Все это сфера деятельности и нашего совета», — подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил, что при внедрении искусственного интеллекта в различные системы необходимо исключить риски утечки персональных данных. По его словам, в ближайшее десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей страны.