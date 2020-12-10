Путин обратил внимание общественников на угрозы цифровизации

«Еще одна важная тема – преимущества и риски цифровизации. Электронные сервисы – это уже не задача будущего, а реально действующая отрасль, она набирает свои обороты. И там идет процесс создания и новых возможностей, и новых интересов, и интересы новые формирует, но и угрозы тоже», — сказал Путин.