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Путин обратил внимание общественников на угрозы цифровизации

Ведомости

Развитие электронных сервисов сопряжено не только с новыми возможностями, но и с угрозами, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Еще одна важная тема – преимущества и риски цифровизации. Электронные сервисы – это уже не задача будущего, а реально действующая отрасль, она набирает свои обороты. И там идет процесс создания и новых возможностей, и новых интересов, и интересы новые формирует, но и угрозы тоже», — сказал Путин.

Он отметил, что пока практически не изучена такая сфера, как свобода человека и искусственный интеллект, поэтому сейчас востребованы профессиональные рекомендации о том, как дальше развивать цифровые сервисы, предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений. 

«Вопросы, связанные с защитой личных данных, они очень беспокоят людей. Все это сфера деятельности и нашего совета», — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что при внедрении искусственного интеллекта в различные системы необходимо исключить риски утечки персональных данных. По его словам, в ближайшее десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей страны.

Ранее по теме: Путин поручил не допустить утечек персональных данных при внедрении ИИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных