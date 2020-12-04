Путин поручил не допустить утечек персональных данных при внедрении ИИ
При внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в различные системы необходимо исключить риски утечки персональных данных, заявил президент России Владимир Путин в ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey, передает «Интерфакс».
«Необходимо исключить любые риски для утечки персональной информации, персональных данных, обеспечить безусловное соблюдение прав граждан», — сказал Путин.
Глава российского государства отметил, что на цифровую трансформацию государственного управления и перевод государственных услуг в электронный формат будут направлены миллиарды рублей.
Ранее сегодня Путин заявил, что в ближайшее десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей страны. Президент поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах для использования технологий искусственного интеллекта и в ближайшее время утвердить стратегию цифровой трансформацию ключевых отраслей экономики и социальной сферы.