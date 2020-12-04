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Путин поручил не допустить утечек персональных данных при внедрении ИИ

Ведомости

При внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в различные системы необходимо исключить риски утечки персональных данных, заявил президент России Владимир Путин в ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey, передает «Интерфакс».

«Необходимо исключить любые риски для утечки персональной информации, персональных данных, обеспечить безусловное соблюдение прав граждан», — сказал Путин.

Глава российского государства отметил, что на цифровую трансформацию государственного управления и перевод государственных услуг в электронный формат будут направлены миллиарды рублей.

Ранее сегодня Путин заявил, что в ближайшее десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей страны. Президент поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах для использования технологий искусственного интеллекта и в ближайшее время утвердить стратегию цифровой трансформацию ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Ранее по теме: Путин рассказал о предстоящей России цифровой трансформации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных