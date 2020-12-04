Путин поручил не допустить утечек персональных данных при внедрении ИИ

Ранее сегодня Путин заявил, что в ближайшее десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей страны. Президент поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах для использования технологий искусственного интеллекта и в ближайшее время утвердить стратегию цифровой трансформацию ключевых отраслей экономики и социальной сферы.