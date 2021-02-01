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Песков назвал логичными обвинения в адрес главреда «Медиазоны» Смирнова

Ведомости

Обвинения правоохранительных органов в адрес главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова в организации несогласованного митинга 23 января абсолютно логичны, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Ему же не вменяется участие в акции. Ему другое вменяется. Там все абсолютно логично, просто обращайтесь в правоохранительные органы. Здесь не нужно передергивать, нужно все правильно называть», — цитирует ТАСС Пескова.

Смирнова задержали 30 января во время прогулки с сыном. Ему вменяют «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга» (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Смирнова собирались оставить на сутки в отделении полиции, но к вечеру отпустили. Правозащитная организация «Апология протеста» сообщала, что на него составили протокол о призывах к несогласованный акции из-за ретвита поста, в котором отмечалась внешнее сходство Смирнова с участником группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, поддержавшим протесты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных