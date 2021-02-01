Песков назвал логичными обвинения в адрес главреда «Медиазоны» Смирнова

Смирнова задержали 30 января во время прогулки с сыном. Ему вменяют «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга» (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Смирнова собирались оставить на сутки в отделении полиции, но к вечеру отпустили. Правозащитная организация «Апология протеста» сообщала, что на него составили протокол о призывах к несогласованный акции из-за ретвита поста, в котором отмечалась внешнее сходство Смирнова с участником группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, поддержавшим протесты.