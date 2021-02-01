Минздрав Армении одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Армении коронавирус был выявлен более чем у 167 тыс. человек. Из них свыше 3 тыс. скончались. Максимальный суточный прирост жителей с COVID-19 был зафиксирован в стране 7 ноября 2020 г. — 2476. 31 января таковых было 125.