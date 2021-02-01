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Минздрав Армении одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Ведомости

Министерство здравоохранения Армении одобрило применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Решение об одобрении вакцины принято указом Министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении», — рассказали в РФПИ.

«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По информации РФПИ, в настоящий момент препарат зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

По данным разработчиков, эффективность «Спутника V» составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас препарат проходит пострегистрационные испытания. В России массовая вакцинация данным лекарством стартовала 18 января 2021 г. На данный момент привились более 1,5 млн человек, заявили в РФПИ.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Армении коронавирус был выявлен более чем у 167 тыс. человек. Из них свыше 3 тыс. скончались. Максимальный суточный прирост жителей с COVID-19 был зафиксирован в стране 7 ноября 2020 г. — 2476. 31 января таковых было 125. 

Ранее по теме: Заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса подали 25 стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных