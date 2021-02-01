Минздрав Армении одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Министерство здравоохранения Армении одобрило применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Решение об одобрении вакцины принято указом Министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении», — рассказали в РФПИ.
«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По информации РФПИ, в настоящий момент препарат зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.
По данным разработчиков, эффективность «Спутника V» составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас препарат проходит пострегистрационные испытания. В России массовая вакцинация данным лекарством стартовала 18 января 2021 г. На данный момент привились более 1,5 млн человек, заявили в РФПИ.
По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Армении коронавирус был выявлен более чем у 167 тыс. человек. Из них свыше 3 тыс. скончались. Максимальный суточный прирост жителей с COVID-19 был зафиксирован в стране 7 ноября 2020 г. — 2476. 31 января таковых было 125.