Заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса подали 25 стран
Заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали 25 стран, включая Украину, заявил член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает пресс-служба Совфеда.
«Мы приветствуем это, так как считаем, что вакцинация и лечение коронавируса должны быть вне политики», — сказал Круглый, комментируя эту информацию на пленарном заседании ПАСЕ по теме вакцинации. По его словам, российская сторона придерживается резолюции ассамблеи, которая предлагает сделать вакцину мировым достоянием и воздержаться от «прививочного национализма».
«Российская Федерация целенаправленно и планомерно ведет работу в этом направлении», — подчеркнул Круглый.
Накануне регистрацию «Спутника V» в 25 станах анонсировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на сессии Всемирного экономического форума в Давосе. На данный момент препарат зарегистрирован в 14 странах, в том числе в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и других.
Президент России Владимир Путин осенью 2020 г. заявлял о готовности предоставить Украине российскую вакцину. Однако высшие украинские должностные лица, в том числе президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба неоднократно заявляли, что не станут регистрировать российскую вакцину, так как она является «инструментом информационной войны». В то же время Минздрав страны подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутника V». Вакцинация на Украине так и не началась: западные производители вакцин, к которым обращался Киев, в приоритетном порядке поставляют препараты своим странам. Планируется, что украинцы начнут получать прививки в феврале.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации от коронавируса в России.