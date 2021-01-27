Заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса подали 25 стран

Президент России Владимир Путин осенью 2020 г. заявлял о готовности предоставить Украине российскую вакцину. Однако высшие украинские должностные лица, в том числе президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба неоднократно заявляли, что не станут регистрировать российскую вакцину, так как она является «инструментом информационной войны». В то же время Минздрав страны подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутника V». Вакцинация на Украине так и не началась: западные производители вакцин, к которым обращался Киев, в приоритетном порядке поставляют препараты своим странам. Планируется, что украинцы начнут получать прививки в феврале.