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Путин возложил цветы к могиле Ельцина

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Страна должна помнить о таких людях, как первый президент России Борис Ельцин. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Путин во время церемонии возложения цветов на могилу экс-президента в день 90-летия с момента его рождения, передает «РИА Новости».

«Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду», — сказал Путин, возложив цветы к могиле Ельцина. Президент добавил, что первый глава государства «никогда не уклонялся от ответственности», встав у руководства страной в критический момент ее истории.

«Задним числом мы всегда все, как говорится, умны. А вот когда события накатываются, как снежный ком, это совсем другая ситуация», — добавил Путин, имея в виду ошибки, допущенные Ельциным во время его президентства.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 г. Он занимал пост президента России два срока подряд — с 1991 г. по 1999 г., когда досрочно покинул свой пост и назначил Путина исполняющим обязанности главы государства. Последние семь лет жизни он находился на пенсии. Ельцин умер 23 апреля 2007 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных