Путин возложил цветы к могиле Ельцина

«Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду», — сказал Путин, возложив цветы к могиле Ельцина. Президент добавил, что первый глава государства «никогда не уклонялся от ответственности», встав у руководства страной в критический момент ее истории.