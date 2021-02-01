Путин возложил цветы к могиле Ельцина
Страна должна помнить о таких людях, как первый президент России Борис Ельцин. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Путин во время церемонии возложения цветов на могилу экс-президента в день 90-летия с момента его рождения, передает «РИА Новости».
«Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду», — сказал Путин, возложив цветы к могиле Ельцина. Президент добавил, что первый глава государства «никогда не уклонялся от ответственности», встав у руководства страной в критический момент ее истории.
«Задним числом мы всегда все, как говорится, умны. А вот когда события накатываются, как снежный ком, это совсем другая ситуация», — добавил Путин, имея в виду ошибки, допущенные Ельциным во время его президентства.
Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 г. Он занимал пост президента России два срока подряд — с 1991 г. по 1999 г., когда досрочно покинул свой пост и назначил Путина исполняющим обязанности главы государства. Последние семь лет жизни он находился на пенсии. Ельцин умер 23 апреля 2007 г.