СЖР попросил главу МВД взять под контроль проверку задержаний журналистов
Союз журналистов России (СЖР) обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль проверку задержаний журналистов в ходе акций 31 января. Текст обращения за подписью главы СЖР Владимира Соловьева опубликован на сайте организации.
«Просим вас взять под личный контроль проведение проверок по факту задержания журналистов на предмет законности, а также по факту применения насилия и воспрепятствования осуществлению журналистской деятельности при освещении несанкционированных акций, прошедших 31.01.2021 года», — говорится в обращении.
По данным союза, в ходе акций 31 января сотрудники полиции задержали около 60 журналистов, выполняющих свой профессиональный долг, а в отношении некоторых из них было применено насилие. При этом у значительной части задержанных был отличительный знак представителя СМИ или жилет с надписью «Пресса».
31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах в Москве участвовали порядка 2000 человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля организация «ОВД-Инфо» сообщила, что правоохранители задержали около 5300 участников протестов из 88 городов страны.
Комментируя задержания работавших на акциях журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что говорить о массовом характере подобных действий в данном случае «совершенно не приходится», потому что тем, кто был в жилетах, «никто не мешал».