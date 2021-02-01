СЖР попросил главу МВД взять под контроль проверку задержаний журналистов

По данным союза, в ходе акций 31 января сотрудники полиции задержали около 60 журналистов, выполняющих свой профессиональный долг, а в отношении некоторых из них было применено насилие. При этом у значительной части задержанных был отличительный знак представителя СМИ или жилет с надписью «Пресса».