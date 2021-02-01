Власти Петербурга допустили отмену части ограничений в середине февраля

С 30 января петербургские власти разрешили барам, кафе и ресторанам работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке и на концертах была увеличена до 50%. Открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки. Возобновили работу музеи, выставки, театры и ледовые катки в торговых центрах. Спортивные мероприятия разрешены при наличии не более 15 тыс. зрителей или не более чем 50%-заполняемости зала.