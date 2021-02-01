Власти Петербурга допустили отмену части ограничений в середине февраля
Снятие части ограничений в связи с коронавирусом в Санкт-Петербурге возможно в середине — второй половине февраля, заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«Мы будем основываться на рекомендациях Роспотребнадзора. Очевидно, в середине февраля, может быть, ближе к концу какие-то новые меры, если позволит эпидемиологическая ситуация, будут предприняты в сторону смягчения оставшихся ограничений, которые в Петербурге еще введены», — сказал Ситов.
С 30 января петербургские власти разрешили барам, кафе и ресторанам работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке и на концертах была увеличена до 50%. Открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки. Возобновили работу музеи, выставки, театры и ледовые катки в торговых центрах. Спортивные мероприятия разрешены при наличии не более 15 тыс. зрителей или не более чем 50%-заполняемости зала.
Санкт-Петербург по состоянию на 1 февраля находится на втором месте в стране по суточному приросту заболевших коронавирусом (+1842). Всего в городе с начала пандемии заразилось 335 958 человек. Из них 9 786 умерли, 231 759 — выздоровели.