ВОЗ фиксирует снижение новых случаев COVID-19 в мире три недели подряд
Число новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
«Третью неделю подряд число новых случаев COVID-19 в мире, о которых приходят сообщения, снижается», — цитирует ТАСС гендиректора ВОЗ.
По его словам, «это обнадеживающая новость», которая «показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют».
При этом он подчеркнул, что соблюдать меры предосторожности по-прежнему важно. Он также отметил, что большое значение для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации имеет «укрепление информационных систем в сфере здравоохранения».
Гебрейесус также рассказал, что большое значение для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации имеет «укрепление информационных систем в сфере здравоохранения».
Как сообщается на сайте ВОЗ, в мире 1 февраля зафиксировано 316 103 новых случая COVID-19. Общее число заболевших — 102,39 млн, число смертей — 2,21 млн.
В России за последние сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса, сообщал оперативный штаб. Это стало минимумом с 28 октября 2020 года, когда выявили 16 202 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 868 087.