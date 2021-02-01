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Суд в Москве продлил арест счетов ФБК и родственников Навального до мая

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил арест счетов родственников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и директора организации Ивана Жданова до 3 мая, сообщили ТАСС в суде.

«В понедельник в суде были рассмотрены четыре материала о продлении ареста счетов родственников Навального и Жданова, <...> продлили срок ареста до 3 мая», — сказали в суде.

В начале марта 2020 г. Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей. Задолженность в 75 млн руб. на счетах указывала на то, что они заблокированы по делу об отмывании денег в ФБК, отмечал политик. Также были заблокированы банковские карты родственников Жданова.

Следственный комитет в августе 2019 г. возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. в ФБК, позже сумма была уточнена до 75,5 млн руб. По версии следствия, в январе 2016 — декабре 2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Деньги, считают в СК, были получены преступным путем. Сотрудники фонда внесли сумму через банкоматы на расчетные счета нескольких банков, а затем их зачислили на текущие расчетные счета ФБК.

Помимо счетов родственников Навального и Жданова суд также арестовал счета ФБК и НКО «Защита прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с этими организациями. В июле Навальный объявил о формальной ликвидации ФБК из-за невозможности выплачивать деньги по решению суда и сменил юрлицо.

Ранее по теме: Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос об аресте счетов семьи Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных