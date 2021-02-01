Суд в Москве продлил арест счетов ФБК и родственников Навального до мая

Следственный комитет в августе 2019 г. возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. в ФБК, позже сумма была уточнена до 75,5 млн руб. По версии следствия, в январе 2016 — декабре 2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Деньги, считают в СК, были получены преступным путем. Сотрудники фонда внесли сумму через банкоматы на расчетные счета нескольких банков, а затем их зачислили на текущие расчетные счета ФБК.