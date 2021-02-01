Суд в Москве продлил арест счетов ФБК и родственников Навального до мая
Басманный суд Москвы продлил арест счетов родственников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и директора организации Ивана Жданова до 3 мая, сообщили ТАСС в суде.
«В понедельник в суде были рассмотрены четыре материала о продлении ареста счетов родственников Навального и Жданова, <...> продлили срок ареста до 3 мая», — сказали в суде.
В начале марта 2020 г. Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей. Задолженность в 75 млн руб. на счетах указывала на то, что они заблокированы по делу об отмывании денег в ФБК, отмечал политик. Также были заблокированы банковские карты родственников Жданова.
Следственный комитет в августе 2019 г. возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. в ФБК, позже сумма была уточнена до 75,5 млн руб. По версии следствия, в январе 2016 — декабре 2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Деньги, считают в СК, были получены преступным путем. Сотрудники фонда внесли сумму через банкоматы на расчетные счета нескольких банков, а затем их зачислили на текущие расчетные счета ФБК.
Помимо счетов родственников Навального и Жданова суд также арестовал счета ФБК и НКО «Защита прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с этими организациями. В июле Навальный объявил о формальной ликвидации ФБК из-за невозможности выплачивать деньги по решению суда и сменил юрлицо.