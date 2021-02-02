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В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцины от коронавируса

Ведомости

После вакцинации от коронавируса можно почувствовать симптомы, схожие с заболеванием гриппом. В первые сутки пациент может почувствовать слабость, ломоту, склонность ко сну, также у него может подняться температура и появиться озноб, заявила в эфире «Первого канала» главный внештатный терапевт Минздрава, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина. 

«Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», — рассказала Драпкина (цитата по «РИА Новости»). 

Врач уточнила, что после прививки температура редко поднимается выше 39 градусов. Если температура поднялась выше 38 градусов или чуть ниже 38, но плохо переносится, следует выпить таблетку парацетамола, добавила Драпкина. 

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. 

В середине декабря в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных