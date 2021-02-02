В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцины от коронавируса

После вакцинации от коронавируса можно почувствовать симптомы, схожие с заболеванием гриппом. В первые сутки пациент может почувствовать слабость, ломоту, склонность ко сну, также у него может подняться температура и появиться озноб, заявила в эфире «Первого канала» главный внештатный терапевт Минздрава, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.