«Коммерсантъ» узнал о возможном смягчении требований по техосмотру
Минтранс намерен смягчить нормы техосмотра (ТО), вступающие в силу с 1 марта. Это касается увеличения погрешности в 15 м в показаниях ГЛОНАСС при загрузке в систему фото машины, проходящей осмотр, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Как рассказали в Минтрансе, требование о 15-метровой погрешности в координатах снимков проходящей осмотр машины сложно выполнить из-за экранирования и искажений спутникового сигнала вследствие плотной застройки. Проблему начали обсуждать в ведомстве в январе. «Прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения»,— уточнили в Минтрансе.
Из-за необходимости внесения изменений в новые требования по погрешности снимков вступление в силу соответствующего приказа планируют отложить с 1 марта до 1 сентября 2021 г.
«Большая реформа» ТО готовилась правительством с 2017 г. В ее рамках с 1 марта 2021 г., в соответствии с решением правительства от августа 2020 г., будет введена единая автоматизированная система техосмотра. Операторы, проводящие техосмотр автомобиля, будут обязаны проводить его фотофиксацию до и после процедуры с привязкой к координатам по ГЛОНАСС, а также оформлять диагностические карты в электронном виде с цифровой подписью. Эти меры, по мнению разработчиков законопроекта, позволят пресечь выдачу поддельных диагностических карт и снизить количество ДТП.
В прошлой версии закона «О техническом осмотре транспортных средств» подобные меры отсутствовали. В августе 2018 г. правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей. В феврале 2020 г. Минтранс предложил разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.