«Коммерсантъ» узнал о возможном смягчении требований по техосмотру

«Большая реформа» ТО готовилась правительством с 2017 г. В ее рамках с 1 марта 2021 г., в соответствии с решением правительства от августа 2020 г., будет введена единая автоматизированная система техосмотра. Операторы, проводящие техосмотр автомобиля, будут обязаны проводить его фотофиксацию до и после процедуры с привязкой к координатам по ГЛОНАСС, а также оформлять диагностические карты в электронном виде с цифровой подписью. Эти меры, по мнению разработчиков законопроекта, позволят пресечь выдачу поддельных диагностических карт и снизить количество ДТП.